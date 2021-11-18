بو صعب: مدارس مزرعة يشوع الشوير وبسكنتا الرسمية أصبحت في مرحلة التلزيم

غرد النائب الياس بو صعب عبر تويتر قائلًا: "مدارس مزرعة يشوع، الشوير وبسكنتا الرسمية اصبحت في مرحلة التلزيم ليبدأ التنفيذ وذلك بعد ٥ سنوات من توقيعي للقرار والمتابعة الدائمة وبعدما كنت قد امّنت تمويلها من ال UNICEF.هذا ما عرضته مع وزير التربية والتعليم العالي@HalabiAbbasالمشكور على اهتمامه لسرعة التفيذ.نعم يوجد أمل...".