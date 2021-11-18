لبنان

بو صعب: مدارس مزرعة يشوع الشوير وبسكنتا الرسمية أصبحت في مرحلة التلزيم

Lebanon 24
18-11-2021 | 13:33
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غرد النائب الياس بو صعب عبر تويتر قائلًا: "مدارس مزرعة يشوع، الشوير وبسكنتا الرسمية اصبحت في مرحلة التلزيم ليبدأ التنفيذ وذلك بعد ٥ سنوات من توقيعي للقرار والمتابعة الدائمة وبعدما كنت قد امّنت تمويلها من ال UNICEF.
هذا ما عرضته مع وزير التربية والتعليم العالي 
@HalabiAbbas
 المشكور على اهتمامه لسرعة التفيذ.
 نعم يوجد أمل...".
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