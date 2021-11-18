الحركة البيئية: حريق قضى على أشجار الزيتون المعمّرة في بحنين - جزين

أصدرت الحركة البيئية بياناً أسفت فيه "لانتهاء موسم الحرائق المفتعلة للعام 2021، بحريق كبير، قضى على مساحات، لا تقدر بثمن من حقول وأشجار الزيتون المعمرة، في خراج بلدة بحنين، إحدى قرى قضاء جزين، المطلة على مرج بسري".وأضاف البيان: "مع إقتراب وصول أول منخفض جوي، نتمنى أن تكون هذه المشاهد المؤلمة الأخيرة من نوعها.على أن تحمل الأمطار القادمة، السلام لوطننا وروح الإنسانية، والوعي للمخربين ومفتعلي الحرائق".