لبنان

جنبلاط: منع المغتربين من التصويت في لبنان هو نوع من التزوير

Lebanon 24
18-11-2021 | 15:42
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غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلًا: "إن منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب إلى الست مقاعد في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد وربما الوصول إلى تأجيل الاتنخابات"
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وليد جنبلاط

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