جنبلاط: منع المغتربين من التصويت في لبنان هو نوع من التزوير

غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلًا: "إن منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب إلى الست مقاعد في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد وربما الوصول إلى تأجيل الاتنخابات"