لبنان

وفد الكونغرس الأميركي في بيروت اليوم

Lebanon 24
18-11-2021 | 17:00
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يصل اليوم إلى بيروت، وفد الكونغرس الأميركي المؤلف من النواب من أصول لبنانية: داريل عيسى، وداريل لحود ودان تراودن، يرافقهم عدد من مساعديهم ورئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ادوارد غابريال.
وتحدّثت المصادر المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية عن أهداف هذه الزيارة، وهي الاطلاع على التطورات التي تلت الأزمات المتعددة الوجوه، منذ تفجير مرفأ بيروت، وتداعيات الأزمة المالية وصولا الى الأزمة الديبلوماسية بين لبنان والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وما يمكن القيام به لإصلاح الوضع، وضرورة التحرك على مستوى الإدارة الأميركية للمساعدة في تجاوز أزماته الحادة، وتحييده عن أزمات المنطقة.
(الأنباء الكويتية)
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