لبنان

سقطت الحسابات

Lebanon 24
18-11-2021 | 17:00
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يعتبر مصرفيون أن موظفاً نقدياً رفيعاً قلب ظهر المجن، وسقطت الحسابات المتصلة بتأثير الاشتباك مع تيار حاكم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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