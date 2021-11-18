تدور مواجهات سياسية وإعلامية بين الكتل والتيارات على خلفية الانتخابات المقبلة، بدءًا من بلاد الاغتراب، وكأن المعركة تكسب هناك أولاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".