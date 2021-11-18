تباين في الآراء في اجتماع الهيئة العامّة لمحكمة التمييز

عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعاً في قصر العدل برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ اي قرار في دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ.وعلمت "اللواء" من مصادر متابعة ان "تبايناً في الآراء حصل بين اعضاء المحكمة حول قبول دعاوى المخاصمة او ردّها ما حال دون إتخاذ القرار، ولهذا فشلت محاولات معالجة قضية القاضي بيطار واللجوء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب".