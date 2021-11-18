لبنان

وزير خارجية الفاتيكان يزور لبنان قبل الأعياد

Lebanon 24
18-11-2021 | 17:56
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يزور وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغر لبنان قبل الأعياد للاطلاع على الاوضاع والبحث في امكان زيارة البابا فرنسيس اليه، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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