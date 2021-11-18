لبنان

الفاتيكان يرفع الصوت محذرًا: لبنان يفرغ من المسيحيّين

Lebanon 24
18-11-2021 | 22:28
A-
A+
Doc-P-887793-637728965761390929.jpeg
Doc-P-887793-637728965761390929.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب الان سركيس في" نداء الوطن"؛ الفاتيكان يدقّ ناقوس الخطر، ويرى أن موجات الهجرة تتوالى لكن المكوّن المسيحي هو الخاسر الأكبر، فصحيح أن معظم الشعب اللبناني يئس، لكن المسيحي "سريع العطب" ويتأثر أكثر من غيره، والهجرة المسيحية تظهر أكثر من غيرها لأنه بالأساس لم يتوقّف هذا النزيف، وهنا الكارثة الكبرى.

يحمل الفاتيكان همّ لبنان الكيان، وكذلك الوجود المسيحي المهدّد والدور السياسي الذي يلعبه المسيحيون في لبنان والشرق، لذلك فإن هذا الأمر بلغ الخطوط الحمر، وأرقام الشباب والعائلات التي ترغب بالهجرة ضخمة جداً وتصل إلى حدّ مئات الآلاف.

لا شكّ أن هذا الموضوع يشغل بال الفاتيكان والكنائس خصوصاً وأن هناك بلدات بدأت تفرغ من شبابها، والأخطر أن هناك هجرة عائلية، أي كل عائلة بعائلتها، في حين أن الديموغرافيا المسيحية تنخفض بسبب عدم الإقبال على الزواج والولادات، وأتت الهجرة في ظلّ هذا العهد لتقضي على أي أمل بتعديل الميزان الديموغرافي.

يُشدّد الفاتيكان، على الرغم من كل الأزمات، على تمسّكه باتفاق "الطائف" ونموذج العيش المسيحي - الإسلامي الفريد في العالم، ويرى أن لا حلّ لأزمة المسيحيين والمسلمين على حدّ سواء إلا ببناء دولة عادلة خالية من الفساد، لذلك فإن هذه الخريطة لا تزال بعيدة بفعل سلوك الحكام الحاليين
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2021-11-19
02:15 | 2021-11-19
02:05 | 2021-11-19
02:03 | 2021-11-19
02:00 | 2021-11-19
01:56 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website