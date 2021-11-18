الفاتيكان يرفع الصوت محذرًا: لبنان يفرغ من المسيحيّين

كتب الان سركيس في" نداء الوطن"؛ الفاتيكان يدقّ ناقوس الخطر، ويرى أن موجات الهجرة تتوالى لكن المكوّن المسيحي هو الخاسر الأكبر، فصحيح أن معظم الشعب اللبناني يئس، لكن المسيحي "سريع العطب" ويتأثر أكثر من غيره، والهجرة المسيحية تظهر أكثر من غيرها لأنه بالأساس لم يتوقّف هذا النزيف، وهنا الكارثة الكبرى.يحمل الفاتيكان همّ لبنان الكيان، وكذلك الوجود المسيحي المهدّد والدور السياسي الذي يلعبه المسيحيون في لبنان والشرق، لذلك فإن هذا الأمر بلغ الخطوط الحمر، وأرقام الشباب والعائلات التي ترغب بالهجرة ضخمة جداً وتصل إلى حدّ مئات الآلاف.لا شكّ أن هذا الموضوع يشغل بال الفاتيكان والكنائس خصوصاً وأن هناك بلدات بدأت تفرغ من شبابها، والأخطر أن هناك هجرة عائلية، أي كل عائلة بعائلتها، في حين أن الديموغرافيا المسيحية تنخفض بسبب عدم الإقبال على الزواج والولادات، وأتت الهجرة في ظلّ هذا العهد لتقضي على أي أمل بتعديل الميزان الديموغرافي.يُشدّد الفاتيكان، على الرغم من كل الأزمات، على تمسّكه باتفاق "الطائف" ونموذج العيش المسيحي - الإسلامي الفريد في العالم، ويرى أن لا حلّ لأزمة المسيحيين والمسلمين على حدّ سواء إلا ببناء دولة عادلة خالية من الفساد، لذلك فإن هذه الخريطة لا تزال بعيدة بفعل سلوك الحكام الحاليين