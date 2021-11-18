لبنان

وفاة مؤهل أول في الجيش اللبناني... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-11-2021 | 23:04
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توفي المؤهل أول في الجيش اللبناني "يوسف عون" إثر اصابته في حادث سير دراجة نارية وقع بينه وبين سيارة رباعية الدفع على طريق جديدة الفاكهة قضاء بعلبك الهرمل.
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