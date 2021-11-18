اخلاء سبيل نجل الشيخ بلال دقماق

سمع في منطقة ابي سمراء - ساحة سعدون اصوات مفرقعات تبين انها ناتجه عن الاحتفال بإخلاء سبيل اسامه دقماق نجل الشيخ بلال دقماق



بعد توقيفه على خلفية الاحداث الاخيرة.