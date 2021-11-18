لبنان

اخلاء سبيل نجل الشيخ بلال دقماق

Lebanon 24
18-11-2021 | 23:18
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سمع في منطقة ابي سمراء - ساحة سعدون اصوات مفرقعات تبين انها ناتجه عن الاحتفال بإخلاء سبيل اسامه دقماق نجل الشيخ بلال دقماق 

بعد توقيفه على خلفية الاحداث الاخيرة.
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دقماق

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