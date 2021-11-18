لبنان

في جبيل...اندلاع حريق كبير في معمل للاسمدة!

Lebanon 24
18-11-2021 | 23:23
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اندلع حريق كبير داخل معمل روبنسون المخصص للاسمدة والزراعة الخاص بالاراضي والحدائق في منطقة مستيتا جبيل حيث اتت ألسنة النار على قسم كبير من بيوت البلاستيكية الزراعية.
  وتعمل فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني على اخماده.
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