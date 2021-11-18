لبنان

توقيف لص في ابي سمرا...وهذا ما جرى!

Lebanon 24
18-11-2021 | 23:29
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عملت القوة الامنية ليلا على مطاردة لص بحقه مذكرات توقيف، كان يقود سيارة جيب رباعية الدفع في منطقة الكورة، وأسفرت المطاردة عن توقيفه على أثر تدهور مركبته في وادي هاب طريق ضهر العين - ابي سمراء .
وقد تم تسليمه الى الجهات المختصة.
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ابي سمرا

توقيف

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