لبنان

في ابي سمرا...احباط عملية سرقة!

Lebanon 24
18-11-2021 | 23:44
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تمكن اهالي منطقة ابي سمراء في طرابلس من احباط عملية سرقة دراجة نارية ومولد مياه اثناء قيام شخصان مجهولان بسرقتهم من شارع روضة الزيتون فجر اليوم بالقرب من بليارد الارز بحسب مندوبة" لبنان 24".

لدى قيام شبان المنطقة بمحاولة القاء القبض عليهم بعد رمي احدهم ارضاً، تمكنوا من الفرار تاركين ما حاولوا سرقته ارضاً.
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