لبنان

باسيل: آخر همي الرئاسة.. وهذا ما نطلبه من الكويت

Lebanon 24
19-11-2021 | 00:04
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أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، على ضرورة العمل على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، الا في ما يطولنا مباشرة، مثل الصراع في سوريا، مشيراً الى ان لبنان يتطلع الى أفضل العلاقات مع دول الخليج ويعول على دور لدولة الكويت التي لم تتخل يوما عن لبنان ولم تتدخل في شؤونه، ويقول: "الحوار مطلوب لكي لا يدفعوننا الى أماكن لا نريدها".
باسيل وفي حديث عبر "القبس الكويتية" واذ شدد على انه لا يطلب صراحة استقالة الوزير جورج قرداحي، لكنه يدعوه للتمثل بالوزير شربل وهبي لنزع فتيل الأزمة، اعتبر ان العقوبات الأميركية ضده سياسية ولا يحتاج شطبها سوى إعلانه موقف معاد لحزب الله، مشيراً الى انه بسبب التكلفة الباهظة أحجم عن توكيل محامين للدفاع عنه.
في الملفات الداخلية، لفت الى ان التيار ينخرط اليوم في ورشة انتخابية، تمهيدا للانتخابات المقبلة التي يؤكد حصولها في أيار ما لم يحصل أي طارئ، داعياً القوى التغييرية إلى الالتحاق بالتيار ومواكبته، لافتا الى أن من يراهن على قلب المعادلات السياسية بواسطة الانتخابات، فهو واهم.
وعن العلاقة مع حزب الله، قال باسيل: العلاقة مع الحزب ثابتة رغم التباينات، وتحالف معه صامد لمنع الفتنة، داعياً الرئيس سعد الحريري إلى عدم اعتزال العمل السياسي من أجل المصلحة الوطنية ومصلحة الطائفة السنية. 
وعن طموحه الرئاسي قال: "آخر همي الرئاسة" وكل الحرب الدائرة هي لإسقاط الرئيس القوي.
 
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