لبنان

إرتفاع أو إنخفاض... إليكم جدول أسعار المحروقات الجديد

Lebanon 24
19-11-2021 | 00:13
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أصدرت وزارة  الطاقة والمياه جدول أسعار المحروقات الجديد. وجاءت الأسعار على الشكل التالي: 

- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 318800 ليرة لبنانية.
- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 309000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 320400 ليرة لبنانية.
 - قارورة الغاز: 275000 ليرة لبنانية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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