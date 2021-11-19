توقفت طائرتهم في برشلونة.. لبنانيون يطلبون اللجوء الى اسبانيا وهذا مصيرهم

قالت السلطات الإسبانية لوكالة فرانس برس، الخميس، إن مجموعة من 39 لبنانيًا كانوا مسافرين بين مصر وأميركا اللاتينية، استغلوا توقفهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.وقال مصدر في مقر إقليم كتالونيا، إن طائرة مستأجرة من القاهرة إلى بوغوتا وكيتو، قد توقفت في المدينة الإسبانية الاثنين. وأضاف أن مجموعة الركاب "لم تُواصل (الرحلة) وطلبت اللجوء".وأشار المصدر نفسه إلى أن الركاب الـ39 بدأوا إجراءات طلب اللجوء، وهم موجودون في منطقة بالمطار تُقدّم فيها الخدمات الأساسية.