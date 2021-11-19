لبنان

توقفت طائرتهم في برشلونة.. لبنانيون يطلبون اللجوء الى اسبانيا وهذا مصيرهم

Lebanon 24
19-11-2021 | 00:25
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قالت السلطات الإسبانية لوكالة فرانس برس، الخميس، إن مجموعة من 39 لبنانيًا كانوا مسافرين بين مصر وأميركا اللاتينية، استغلوا توقفهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.


وقال مصدر في مقر إقليم كتالونيا، إن طائرة مستأجرة من القاهرة إلى بوغوتا وكيتو، قد توقفت في المدينة الإسبانية الاثنين. وأضاف أن مجموعة الركاب "لم تُواصل (الرحلة) وطلبت اللجوء".

وأشار المصدر نفسه إلى أن الركاب الـ39 بدأوا إجراءات طلب اللجوء، وهم موجودون في منطقة بالمطار تُقدّم فيها الخدمات الأساسية.
وقال المصدر إن نزول هؤلاء الركاب من الطائرة في برشلونة كان أمرا متوقعا، وإن هذه الواقعة لا علاقة لها بما حدث مؤخرًا في مطار بالما دي مايوركا.

في الخامس من تشرين الثاني أوقفت شرطة بالما دي مايوركا 16 شخصا فروا من طائرة هبطت اضطراريا في مطار المدينة، ولا تزال تبحث عن 8 آخرين.

وقالت الشرطة وقتذاك إنّ الطائرة التي كانت تسيّر رحلة بين المغرب وتركيا سُمح لها بالهبوط اضطراريا في بالما دي مايوركا، إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركّابها بإعياء.
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