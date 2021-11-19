الزيادة على الرواتب ستطال القطاع الخاص.. وهذا ما يجري بحثه!

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أننا "نعمل لمواصلة مفاوضاتنا مع الحكومة لتحديد إطار معيّن للزيادات على الرواتب في القطاعين العام والخاص". وشدد على أننا "نصرّ على جعل هذه الزيادات جزءاً من الرواتب".ولفت في حديث لاذاعة النور إلى أنه "في ظل الغلاء الفاحش، الطبابة في لبنان أصبحت حكراً على الأغنياء، والأجهزة الضامنة تقف عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية، لذا يجب التوجّه إلى حوارٍ كبير تقوده الحكومة".وأضاف "ثمة طرح لرفع الدعم عن المشتقات التي تخرج عن الطحين، وهذا ما لن يتحمّله المواطن، بعد أن يصبح سعر "المنقوشة 30 ألفاً" على سبيل المثال، بالتوازي مع الاتجاه لرفع الدعم عن ما تبقّى من الأدوية".