عريضة اغترابية نيابية قيد التحضير بهذا الاتجاه

تنشط المجموعات الإغترابية اللبنانية في اليومين الأخيرين قبل إقفال باب التسجيل للإنتخابات النيابية المقبلة لتشجيع مَنْ لم يتسجل بعد على التسجيل ومساعدة الراغبين في التسجيل.وقال مصدر مطلع" إن الرقم مرجح أن يصل الى ٢٢٥ ألف منتشر ومغترب مسجل وهذا إنجاز".لكن الأهم، بحسب المعلومات، أن عريضة إغترابية موجهة الى المجلس النيابي، سوف يبدأ التوقيع عليها في بلاد الانتشار وتطالب بأن يقترع كل من تسجل من المغتربين لل ١٢٨ نائبا ، كأي مقترع في لبنان. وستستند هذه العريضة الى أن الدستور يكفل المساواة بين كل اللبنانيين وخاصةً في موضوع الانتخابات".