لبنان

عريضة اغترابية نيابية قيد التحضير بهذا الاتجاه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-11-2021 | 01:45
A-
A+
Doc-P-887851-637729078015643445.jpg
Doc-P-887851-637729078015643445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنشط المجموعات الإغترابية اللبنانية في اليومين الأخيرين قبل إقفال باب التسجيل للإنتخابات النيابية المقبلة لتشجيع مَنْ لم يتسجل بعد على التسجيل ومساعدة الراغبين في التسجيل.
وقال مصدر مطلع" إن الرقم مرجح أن يصل الى ٢٢٥ ألف منتشر ومغترب مسجل وهذا إنجاز".
لكن الأهم، بحسب المعلومات، أن عريضة إغترابية موجهة الى المجلس النيابي، سوف يبدأ التوقيع عليها  في بلاد الانتشار وتطالب بأن يقترع كل من تسجل من المغتربين لل ١٢٨ نائبا ، كأي مقترع في لبنان. وستستند هذه العريضة الى أن الدستور يكفل المساواة بين كل اللبنانيين وخاصةً في موضوع الانتخابات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2021-11-19
06:07 | 2021-11-19
06:00 | 2021-11-19
05:58 | 2021-11-19
05:51 | 2021-11-19
05:50 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website