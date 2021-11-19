لبنان

دوي إنفجار وإطلاق نار عند الحدود اللبنانية السورية...ماذا يجري!

Lebanon 24
19-11-2021 | 01:36
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سمع دوي إنفجار تخلله إطلاق نار من سلاح حربيّ، عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة وادي خالد، من دون معرفة الأسباب بحسب مراسلة "لبنان 24".
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