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لبنان
المسؤولية لا تقع دائمًا على الدولة!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-11-2021
|
02:15
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إنتشرت أمس صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر نهر الغدير في حي السلم ممتلئاً بأكياس النفايات، بظل ترقب هطول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم، وتخوف من فيضان النهر والنفايات الى داخل البيوت المشيدة مباشرة على مجراه.
ما ان انتشرت الصور حتى أصدرت وزارة الأشغال بياناً، قالت فيه أن "الورش الفنية قامت بأعمال التعزيل والتنظيف عند مجرى نهر الغدير، وتناشد مجدّداً الأهالي عدم رمي النفايات في مجراه، تفاديا لأي انسداد قد يحدث من جراء هطول الأمطار".
كثرت التعليقات على الصور، وقالت احدى الناشطات (ريم قبيسي) عبر تويتر: "للأسف نحنا أعداء أنفسنا، اتحاد البلديات بنظّف وبعد كم يومين بيرجع هالمنظر، هيك بصير لما تغيب اي اجراءات رادعة وعقابيّة من الدولة والمواطن ما عنده أي حسّ بالمسؤولية".
وهنا، لا بدّ من الاشارة الى أن مسؤولية رمي النفايات أو عدمه في مجرى النهر تقع على المواطن، الذي من المفترض أن يحفظ البيئة من حوله نظيفة لحماية نفسه ولأولاده.
المصدر: لبنان 24
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