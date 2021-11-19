لبنان

رسالة خارجية لقيادي بارز هذا فحواها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-11-2021 | 02:45
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تلقى قيادي بارز  "رسالة خارجية" مفادها ان الجهة المرسِلة "غير معنية" بقضية طارئة مثار جدل داخلي، ولا تهمها هذه القضية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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