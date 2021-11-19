حاولوا الهروب بحراً.. وهذا ما حصل معهم!

تمكنت دورية من مخابرات الجيش صباح اليوم من ضبط مجموعة مكونة من ٤٣ شخص اثناء محاولتهم الهروب عبر البحر مقابل احد المنتجعات في منطقة راسمسقا البحرية قبل منطقة القلمون - شمالي لبنان.



وقد تم توقيف جميع الاشخاص حيث يتم استكمال التحريات لتوقيف الرأس المدبر للعملية