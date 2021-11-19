لبنان

حاولوا الهروب بحراً.. وهذا ما حصل معهم!

Lebanon 24
19-11-2021 | 01:56
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تمكنت دورية من مخابرات الجيش صباح اليوم من ضبط مجموعة مكونة من ٤٣ شخص اثناء محاولتهم الهروب عبر البحر مقابل احد المنتجعات في منطقة راسمسقا البحرية قبل منطقة القلمون - شمالي لبنان.

وقد تم توقيف جميع الاشخاص حيث يتم استكمال التحريات لتوقيف الرأس المدبر للعملية
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