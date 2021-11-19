لبنان

"نفضة" داخل مؤسسة اعلامية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-11-2021 | 03:15
A-
A+
Doc-P-887862-637729097093663882.jpg
Doc-P-887862-637729097093663882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقوم مؤسسة اعلامية عريقة بورشة عمل ضخمة في مكاتبها .
ووفق المعلومات فان العمل جار على طلاء المكاتب وغرفة الاخبار الرئيسية مع تغيير  في الديكور  بشكل مغاير للنمط  الذي اعتاد عليه الموظفون.
وهذه الورشة تأتي في اطار التحضيرات للانتخابات  النيابية المقبلة التي قررت المؤسسة مواكبتها بشكل استثنائي كعادتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:14 | 2021-11-19
06:50 | 2021-11-19
06:43 | 2021-11-19
09:25 | 2021-11-19
09:15 | 2021-11-19
09:15 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website