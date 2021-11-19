"نفضة" داخل مؤسسة اعلامية

تقوم مؤسسة اعلامية عريقة بورشة عمل ضخمة في مكاتبها .ووفق المعلومات فان العمل جار على طلاء المكاتب وغرفة الاخبار الرئيسية مع تغيير في الديكور بشكل مغاير للنمط الذي اعتاد عليه الموظفون.وهذه الورشة تأتي في اطار التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة التي قررت المؤسسة مواكبتها بشكل استثنائي كعادتها.