لبنان

سرقات من "نوع جديد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-11-2021 | 03:45
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تنشط في الآونة الأخيرة في عدد من القرى والبلدات عملية "سرق الحطب" من المنازل وهي ظاهرة جديدة تدخل الحياة اللبناني، بعد عمليات سرقة اطارات وبطاريات السيارات.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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