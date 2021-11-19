رفض تركيب العدادات يظلم المواطن!

يشكو عدد من المواطنين في مناطق مختلفة، من رفض أصحاب المولدات الكهربائية تركيب عدادات لمنازلهم، بإعتبار أن تسعيرة وزارة الطاقة غير عادلة لهم.



وطلبوا من وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك التشدد بالمراقبة والكشف والمحاسبة، لافتين إلى أن هذا الرفض يشكل ظلماً لهم، فهم لا يستطيعون تكبّد التكلفة الشهرية لفاتورة المولّد التي تتجاوز المليون ليرة لبنانية.