ميقاتي يعقد اجتماعاً في مقرّ "العمالي العام" (صور)

يعقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في هذه الأثناء اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس وأعضاء هيئة المكتب والمجلس التنفيذي، بحضور وزير العمل مصطفى بيرم.