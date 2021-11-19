مداهمة للجيش في حورتعلا.. هذا ما تم ضبطه

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 18 / 11 / 2021 دهمت قوة من الجيش منزل المواطن (ب.م) في منطقة حورتعلا-البقاع وهو مطلوب بجرم اطلاق النار في تواريخ سابقة، واوقفت داخل المنزل خمسة اشخاص لتعاطيهم المخدرات، كما ضبطت داخل المنزل اسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر متنوعة اضافة الى كمية من المخدرات. وعدداً من السيارات والدراجات النارية المسروقة.سُلِّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.