لبنان

ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا في هذه المحافظة!

Lebanon 24
19-11-2021 | 02:58
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إرتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا وفقَ التقرير اليومي الصادر عن إدارة الكوارث في محافظة عكّار لفيروس كورونا.

 و وفقاً للتقرير، فإن عدد الإصابات اليومية تفوق 30 إصابة يومياً،عداعن الحالات الحرجة التي لَم يُلعن عنها بعد.

في حين ،أن غُرف العزل في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا قد إكتملت بالاصابات التي تصل إليها يومياً ولم تعد تحتمل بعد من الإصابات وذلك بعدَ أن أقفلت مستشفى عكار رحال  مركز اليوسف الإستشفائي الطوابق المخصصة للعزل.

و في السياق نفسه ، لا تزال الدعوات قائمة من خلال الطواقم الطبية، ووزارة الصحة في عكّار للمواطنين بضرورة الإقبال و تسجيل أسمائهم لتلقي لقاح كورونا و التباعد الجماعي و إرتداء الكِمامة لتخفيف من حدّة إنتشاره.
 
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