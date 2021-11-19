حديث هام عن التحويلات الخارجية إلى لبنان.. وماذا عن سعر الدولار؟

رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن المشكلة الأساسية اليوم هي أن "الأرقام ستتضخّم في ظل عدم وجود حلّ للأزمة"، مشدداً على أن "أي حل يجب ان يكون شاملاً ومتكاملاً بعيداً من الحلول الترقيعية التي تزيد من تفاقم الأمور".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، نبّه حمود إلى أنّ استمرار الأوضاع على ما هي عليه من دون إيجاد المخارج المطلوب، يعني استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.