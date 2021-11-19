لبنان

أمطار وثلوج... كيف سيكون طقس "الويك أند"؟

Lebanon 24
19-11-2021 | 03:45
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارى الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية، ويحذر من تشكل السيول في بعض المناطق، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق خلال الليل على ارتفاع 2200 متر وما فوق.
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم الجمعة  بمنخفض جوي متمركز غرب تركيا يقترب تدريجيا باتجاه الجنوب، يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى مساء الاثنين.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية)
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، ويحذر من تشكل السيول في بعض المناطق الداخلية بخاصة خلال الليل.
 
السبت: غائم جزئيا الى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية، ويحذر من تشكل السيول في بعض المناطق، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق خلال الليل على ارتفاع 2200 متر وما فوق.
 
الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة احيانا، ويتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، على ان تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات واسعة.
 
الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة جنوب البلاد.
 
- الحرارة على الساحل من 14 الى 22 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 6 الى 22 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:6,14
- ساعة غروب الشمس: 16,33
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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