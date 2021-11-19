لبنان

أحدهم بالجرم المشهود... توقيف عدد من السارقين في بيروت (صور)

Lebanon 24
19-11-2021 | 03:52
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه حوالي الساعة 16:00 من تاريخ 16-11-2021، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في في محلة الأشرفية- جسر الفيات، دراجة نارية ( توك توك) يقودها المدعو أ.م  ومعه ب.ص، كلاهما من التابعية السورية، وذلك لاقدامها على نقل كابلات كهربائية مجهولة المصدر وعدم حيازتهما على جواز إقامة وتنقلهما على متن دراجة نارية دون تسجيل وقد ُسلّم الموقوفان مع المضبوطات الى المراجع المختصة .

كما قامت دورية من فوج الحرس بتاريخ 18/11/2021 ، بإلقاء القبض على المدعو ف.ح، من التابعية السورية بالجرم المشهود وهو يقوم بسرقة خزان وأدوات خردة من حرج بيروت، وبعد التحقيق معه اعترف بأنه قام سابقاً بسرقة مواسير وكابلات كهربائية من داخل الحرج، وقد سلم الموقوف الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني .
 
 
 
 
 
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