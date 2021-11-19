بعد ساعات على سرقة سيارته.. تمكن من استعادتها وهذا ما حل بها!

بعد اقدام مجهولين ليل اول من امس على سرقة سيارة من نوع هيونداي لون فضي من بلدة طاريا تعود للمدعو احمد حسن حمية تمكن الاخير من استعادتها ليلا في سهل بلدة طليا وقد تبين انها بدون بطارية وان "فيبرا" مفتاح التشغيل مكسورة وهي الطريقة التي تمكن فيها اللصوص من تشغيل السيارة وسرقتها.