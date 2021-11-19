لبنان

أضرم النيران على أحد الجبال الجنوبيّة... وهذا ما حصل!

Lebanon 24
19-11-2021 | 04:02
A-
A+
Doc-P-887920-637729169522156094.jpg
Doc-P-887920-637729169522156094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:


تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 17-11-2021 مقطع فيديو يظهر قيام شخص مجهول بإضرام النيران على جبل يقع في خراج بلدات النفاخية -بافليه -دردغيا.

على الفور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلّت إلى تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويدعى:

س. ح. (مواليد عام 1969، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف أنه هو الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وأنّه يعمل راعٍ في بلدته والبلدات المجاورة، كما صرّح أنه قام بإشعال النيران على الجبل المذكور بهدف إبعاد الحشرات عن قطيع الماعز خاصته.

تم تسليمه الى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:14 | 2021-11-19
06:50 | 2021-11-19
06:43 | 2021-11-19
09:38 | 2021-11-19
09:25 | 2021-11-19
09:15 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website