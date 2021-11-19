أضرم النيران على أحد الجبال الجنوبيّة... وهذا ما حصل!

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 17-11-2021 مقطع فيديو يظهر قيام شخص مجهول بإضرام النيران على جبل يقع في خراج بلدات النفاخية -بافليه -دردغيا.على الفور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلّت إلى تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويدعى:س. ح. (مواليد عام 1969، لبناني)بالتحقيق معه، اعترف أنه هو الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وأنّه يعمل راعٍ في بلدته والبلدات المجاورة، كما صرّح أنه قام بإشعال النيران على الجبل المذكور بهدف إبعاد الحشرات عن قطيع الماعز خاصته.تم تسليمه الى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص.