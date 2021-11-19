مياومو الكهرباء في معمل صور توقفوا عن العمل للمطالبة بحقوقهم

توقف العمال المياومون في معمل صور الحراري لإنتاج الكهرباء عن العمل، احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ شهرين. وعمدوا الى اقفال ابواب المعمل بالحجارة والحديد.

وتحدث بإسمهم المسؤول العمالي في الجنوب علي سعد، شارحا أوضاعهم وقال: "ان سبب الاعتصام هو وجع عشرين عاما في هذا المرفق العام، وتكرار هذه المشكلة"، مشيرا الى انتهاء العقد منذ شهرين وعدم دفع رواتبهم، والمطالبة بتحسين العقود الجديدة ورفع الاجور وبدل النقل وتثبيتهم".

واكد "ان تحركنا اليوم شرعي، وهو تحت سقف الاتحاد العمالي العام، للمطالبة بحقوقنا اسوة بباقي القطاعات، لان ليس لنا القدرة على الذهاب الى المعمل جراء الغلاء وارتفاع اسعار البنزين. وفيما كنا نعمل على تأمين الكهرباء للمناطق اللبنانية ولم نرغب باطفاء المعمل، اضطررنا اليوم الى ان نطفئه آسفين، بسبب المعاناة التي نعيشها. لذلك نحذر من اللجوء الى الشارع في حال عدم الاستجابة لمطالبنا المحقة وهي رفع الاجور وتحسين بدل النقل والتأمين وتثبيت العمال". وأعلن ان الاعتصام سوف يمتد الى منشآت ومعامل ومحطات كهرباء لبنان كافة.