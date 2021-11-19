لبنان

تحديد موعد بدء التدريس في التعليم المهني.. إليكم التاريخ

Lebanon 24
19-11-2021 | 04:43
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أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، التعميم رقم 68/2021، المتعلق ببدء التدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية للعام الدراسي 2021-2022، وجاء فيه:

"بالاستناد الى التعميم رقم 1/2021 تاريخ 22/09/2021 "يتعلق بالاعمال التحضيرية وبدء العام الدراسي 2021-2022"، وبعد التوصل الى اتفاق بين كل من وزير التربية والتعليم العالي ورابطة التعليم المهني والتقني الرسمي ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني يقضي الى تأمين عطاءات لأساتذة التعليم المهني والتقني في الملاك والمتعاقدين والتي هي عبارة عن مبلغ تسعين دولار شهريًّا أسوة بأساتذة التعليم العام، كما تشمل استفادة العاملين في القطاع من ملاك ومتعاقدين، من منحة اجتماعيّة شهرية لمدة سنة، ابتداءً من 1/11/2021، بمعدل مليون ليرة لبنانية كحدّ ادنى، والتي تشمل الملاك والمتعاقدين، على أن يصار الى مضاعفة اجر الساعة للمتعاقدين في حال لم يستفيدوا من المنحة الاجتماعية.

وحرصاً على مصلحة الطلاب، أولّا: يبدأ التدريس لكافة الشهادات والسنوات في المعاهد والمدارس الفنيّة الرسمية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021.
ثانياً: يُبلّغ هذا التعميم من يلزم ويُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني".
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