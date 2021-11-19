لبنان

تصادم بين 5 مركبات... حادث سير مروّع على طريق ضهر الوحش باتجاه عاليه

Lebanon 24
19-11-2021 | 05:20
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جُرح شخص نتيجة تصادم بين 5 مركبات عند محلة ضهر الوحش باتجاه عاليه، بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري.
 
وتشهد المحلة حركة مرور كثيفة بالاتجاهين.
 
 
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حادث سير

ضهر الوحش

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