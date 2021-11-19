تصادم بين 5 مركبات... حادث سير مروّع على طريق ضهر الوحش باتجاه عاليه

جُرح شخص نتيجة تصادم بين 5 مركبات عند محلة ضهر الوحش باتجاه عاليه، بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري.

وتشهد المحلة حركة مرور كثيفة بالاتجاهين.