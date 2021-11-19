لبنان

مذكرة توقيف غيابية بحق صاحب شركة لتوزيع المحروقات... من هو؟

Lebanon 24
19-11-2021 | 05:35
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أصدرت قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار مذكرة توقيف غيابية بحق صاحب شركة ojm لتوزيع المحروقات جمال عثمان بجرم إحتكار وتهريب المحروقات.
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محروقات

سمرندا نصار

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