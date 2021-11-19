احتفال في مرفأ طرابلس بالاستقلال

أقامت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ونقابة عمال وأجراء المرفأ، احتفالا رمزيا لمناسبة عيد الاستقلال في مبنى الادارة، بالتنسيق مع الجيش، حضرته الأجهزة الامنية والجمركية، وتخلله كلمة لمدير المصلحة أحمد تامر اكد فيها "اهمية الاستقلال وتمسك عائلة المرفأ بالولاء والالتزام بالوطن وقضاياه المحقة، وبأهمية التعاون مع مؤسساته لا سيما الجيش اللبناني"، تلاه نقيب عمال المرفأ احمد السعيد مهنئا المؤسسة العسكرية عموما والجيش خصوصا بالاستقلال.ثم شكر تامر والسعيد قادة الاجهزة الامنية من جيش وأمن عام وجمارك على "ما يبذلونه للمحافظة على الامن والاستقرار وما يقدمونه من خدمات للمرفأ".