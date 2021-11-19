لبنان

قرارٌ أممي يخصّ لبنان.. إلزام إسرائيل بدفع تعويض لبيروت بالملايين!

Lebanon 24
19-11-2021 | 05:38
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طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بدفع أكثر من 856 مليون دولار للبنان بشكل فوري، تعويضاً عن بقعة نفط تسببت فيها غارة جوية إسرائيلية خلال حرب لبنان الثانية.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قراراً يطالب إسرائيل بدفع 856.4 مليون دولار إلى لبنان تعويضاً عن بقعة النفط التي تسببت فيها غارة جوية إسرائيلية يوم 15 تموز 2006.

وصوت لصالح القرار 161 دولة من أعضاء الجمعية العامة، مقابل اعتراض 8 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 7 دول أخرى عن التصويت.

وأكد القرار أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سورية التي تلوثت شواطئها جزئيا".

وطلب القرار من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة في أيلول 2022 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

يذكر أنه في 12 تموز 2006 شنت إسرائيل حربا ضد لبنان، على خلفية أسر حزب الله جنديين إسرائيليين، استمرت 33 يوماً، وذلك بعد تهجير نحو مليون لبناني واستشهاد أكثر من ألف وجرح نحو 3000 آخرين غالبيتهم من المدنيين.

وأدت تلك الغارة حينها إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لـ"محطة الجية" لتوليد الكهرباء في لبنان.
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