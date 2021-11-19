بو حبيب بحث مع سفراء الدول الاسكندينافية في الانتخابات النيابية المقبلة





والتقى الوزير بو حبيب وفد الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات LADE. استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سفراء الدول الاسكندينافية المعتمدين لدى لبنان وضم سفراء: الدانمارك ميريتي جول،والنروج مارتن إيترفيك والسويد آن ديسمور وفنلندا تارغا فيرنانديز وتم البحث في الانتخابات النيابية المقبلة والدعم للحكومة الحالية كما تم التطرق الى المواضيع السياسية والازمة بين لبنان ودول الخليج.والتقى الوزير بو حبيب وفد الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات LADE.

وعبر اعضاء الوفد عن مخاوفهم بالنسبة لتقريب موعد الانتخابات النيابية وإمكانية الوزارة القيام بما هو مطلوب منها في هذا المجال.

وقد طمأنهم وزير الخارجية ان الوزارة ستسعى بكل جهدها للقيام بما هو مطلوب منها رغم ان تقريب موعد الانتخابات خلق صعوبات كثيرة

شارحا لهم ان الخارجية خصصت لكل قارة فريق عمل لمتابعة كل ما يتعلق باقتراع المغتربين.

وشرح الوفد للوزير بو حبيب بعض الامور التي حصلت في الانتخابات الماضية والتي من الممكن تفاديها في الانتخابات المقبلة.