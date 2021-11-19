لبنان

بوشيكيان تفقد معمل مياه الصحة في فالوغا: له رمزية خاصة بالصناعة وهو السفير اللبناني إلى منطقة الخليج

Lebanon 24
19-11-2021 | 05:58
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تفقد وزير الصناعة جورج بوشيكيان، صباح اليوم، معمل مياه الصحة في بلدة فالوغا واطلع على عمل المعمل. وكان في استقباله المديرة العامة للمعمل ساندرا حسيني والمدير التقني راجي شباط ورؤساء الاقسام.
 
وقدمت حسيني شرحا وافيا عن عمل المعمل وسبل تطويره.اما المدير التقني شباط فقد أكد "التزام المصنع التواصل الاجتماعي بالمنطقة، إضافة إلى نشاطات عديدة في هذا المجال"، مشيرا الى انه خلال فترة وباء كورونا قمنا بسلسلة ندوات وتابعنا كل مصاب متابعة دائمة، وكان تعاون مع البلدية في هذا الخصوص، وقدمنا لها آلتي اوكسجين، اضافة الى توريد النوعية الافضل لزبائننا في لبنان والخارج من إنتاج المياه. وكان لنا تواصل مع المحيط الحيوي في منطقة الشوف حيث  لدينا مصنع آخر في بلدة عين زحلتا". وشرح المشاريع التي أنجزت في العام 2021 والتي ستنجز في العام المقبل.
 
بوشيكيان
وألقى الوزير بوشيكيان كلمة شكر فيها على الاستقبال، وقال: "أحببت روحية الشباب الموجودة. وأنا اليوم قصدت هذه الزيارة لهذا المعمل الذي له رمزية خاصة بالصناعة اللبنانية وهو معمل الصحة الذي هو السفير اللبناني إلى منطقة الخليج في إنتاج المياه، وهو المصنع الأول في إنتاج المياه في لبنان. ولهذا أصبحت "الصحة" المعروفة جدا في المنطقة كلها، وأنا لا أقصد العمل على الدعاية لـ"الصحة" لان دعايتها من ذاتها، مع الإشارة إلى أن  هناك معامل عديدة للمياه في لبنان وانتاجها ممتار أيضا. والمقصود كم أن اللبناني خلاق في الأفكار الجديدة والتطور".
 
وختم: "أشد على يدكم، وأنا متأكد بأنكم ستستمرون برسالتكم. وكوزارة الصناعة نقف إلى جانبكم وبكل متطلباتكم من أجل المساعدة على التطوير والتوسع في المنطقة. وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.

بعد ذلك، قدم رؤساء أقسام المعمل شرحا وافيا عن عمل هذه الاقسام ثم كانت جولة داخل المعمل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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