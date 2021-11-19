الجمعية العمومية لنقابة المحامين في بيروت تجتمع الاحد المقبل لانتخاب نقيب جديد

تعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين في بيروت، اجتماعها عند الساعة التاسعة من صباح بعد غدٍ الأحد، في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل في بيروت، لانتخاب نقيب جديد للمحامين خلفاً للنقيب ملحم خلف الذي انتهت ولايته، وكذلك انتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس النقابة.

ويتنافس على مركز النقيب تسعة محامين أعلنوا ترشحهم وخوض هذا السباق، كما يتنافس على مراكز أعضاء المجلس الأربعة 38 محامياً.

وقد أنجزت نقابة المحامين التحضيرات اللوجستية والتقنية لهذه الإنتخابات التي تشهد مشاركة كبيرة للمحامين كما كل الإنتخابات السابقة.