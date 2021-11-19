لبنان

جريصاتي: إستقلالنا بيدنا وبعهدة الرئيس

Lebanon 24
19-11-2021 | 06:07
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كتب وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي في تغريدة على التويتر:
"الإستقلال يُستحق كل يوم ونخاطر به كل يوم.
لا معنى للإستقلال أو السيادة إن حرمنا شعب لبنان من رغد العيش وشبكات الإمان أو هدمنا سلطاتنا و مؤسساتنا بالتشكيك والتعطيل والتيئيس أو أسرنا تطلعات شبابنا ومستقبلهم، فيزهدون عن الوطن الى سماوات أرحم.
استقلالنا بيدنا وبعهدة الرئيس".
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