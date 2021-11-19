جريصاتي: إستقلالنا بيدنا وبعهدة الرئيس

كتب وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي في تغريدة على التويتر:

"الإستقلال يُستحق كل يوم ونخاطر به كل يوم.لا معنى للإستقلال أو السيادة إن حرمنا شعب لبنان من رغد العيش وشبكات الإمان أو هدمنا سلطاتنا و مؤسساتنا بالتشكيك والتعطيل والتيئيس أو أسرنا تطلعات شبابنا ومستقبلهم، فيزهدون عن الوطن الى سماوات أرحم.استقلالنا بيدنا وبعهدة الرئيس".