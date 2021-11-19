سلام عرض أوضاع قطاع التأمين مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي برئاسة عبده خوري، وجرى عرض أوضاع قطاع التأمين بصورة عامة وقطاع الضمان الإلزامي بصورة خاصة في ظل الواقع التي تواجه القطاع الإستشفائي في لبنان وانعكاسه على قدرة هيئات الضمان على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمنين.وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة عبده خوري "الوقوف إلى جانب الوزير سلام ولجنة مراقبة هيئات الضمان واستعدادها لوضع إمكاناتها بتصرف اللجنة لتعزيز سمعة القطاع وثقة المواطنين به".أما وزير الاقتصاد فشدد على "عزمه جعل تجربة قطاع التأمين رائدة في تحدي النهوض الاقتصادي التي تواجه لبنان".