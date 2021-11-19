لبنان

وزير العدل استقبل النائب رولى الطبش

Lebanon 24
19-11-2021 | 06:40
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استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة النائب رولى الطبش حيث جرى البحث في شؤون قضائية بشكل عام.
وقالت الطبش بعد اللقاء : لقد طلبتُ من وزارة العدل، كوني رئيسة اللجنة الفرعية لقانون المخدرات، إبداء الرأي حول إقتراح تعديل هذا القانون، وقد استمعنا الى رأي معالي الوزير نظراً لخبرته الطويلة في مجال المحاكم الجنائية، وقد كلف فريقاً من القضاة لدرس الإقتراح وإبداء الرأي.
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