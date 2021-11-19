مبادارات الاغتراب... "بترفع الراس"!

في ظل الأزمات اللبنانية المتراكمة، تبقى هناك بعض المبادرات التي تعمل على خلق روح الأمل والقدرة على الصمود في صفوف أبناء الوطن، وهذا ما يفعله تماما المغتربون في بلدة "بان" الشمالية، اذ انه ومنذ بداية اشتداد الأزمة عمد المغتربون الى تنظيم صفوفهم والعمل على تقديم مساعدات مستمرة على المديين المتوسط والطويل لأهاليهم المقيمين في البلدة.وفي هذا الاطار علم "لبنان 24" أن مغتربي البلدة يؤمنون المساعدات الغذائية والمادية وكميات من مادة المازوت للتدفئة في الشتاء، بالاضافة الى مشروع كهربائي كامل متكامل، هو عبارة عن مولدات كهربائية وضعت مع متطلباتها من المازوت والصيانة في عهدة البلدية التي تحرص على تأمين الكهرباء للجميع بشكل شبه مجاني، ما يخفف من صعوبة هذه الأيام على أبناء البلدة.