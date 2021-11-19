لبنان

تدابير سير تزامنا مع إقامة عرض عسكري لمناسبة عيد الاستقلال... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-11-2021 | 06:48
A-
A+
Doc-P-887995-637729267642628367.jpg
Doc-P-887995-637729267642628367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي -شعبة العـلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

لمناسبة عيد الاستقلال سيقام عرض عسكري يوم الاثنين في 22-11-2021، في جادة نديم الحكيم / اليرزة، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 20,00 من تاريخ 21-11-2021 وحتى انتهاء الاحتفال في اليوم التالي، على جانبي الطريق الممتدة من الصياد حتى الجمهور – مفرق كاليري متى.
منع مرور الشاحنات ومركبات البيك اب اعتباراً من الساعة 00.5 من تاريخ 22-11-2021 وحتى انتهاء الاحتفال، على:
- الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد، بالاتجاهين.

- الطريق الدولية المتجهة من البقاع نحو بيروت.

- الطريق الممتدة من مرفأ بيروت باتجاه أوتوستراد الرئيس اميل لحّود.

لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:14 | 2021-11-19
06:50 | 2021-11-19
06:43 | 2021-11-19
09:38 | 2021-11-19
09:25 | 2021-11-19
09:15 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website