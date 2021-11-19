تدابير سير تزامنا مع إقامة عرض عسكري لمناسبة عيد الاستقلال... إليكم التفاصيل

صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي -شعبة العـلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:لمناسبة عيد الاستقلال سيقام عرض عسكري يوم الاثنين في 22-11-2021، في جادة نديم الحكيم / اليرزة، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 20,00 من تاريخ 21-11-2021 وحتى انتهاء الاحتفال في اليوم التالي، على جانبي الطريق الممتدة من الصياد حتى الجمهور – مفرق كاليري متى.منع مرور الشاحنات ومركبات البيك اب اعتباراً من الساعة 00.5 من تاريخ 22-11-2021 وحتى انتهاء الاحتفال، على:- الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد، بالاتجاهين.- الطريق الدولية المتجهة من البقاع نحو بيروت.- الطريق الممتدة من مرفأ بيروت باتجاه أوتوستراد الرئيس اميل لحّود.لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.