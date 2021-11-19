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لبنان
تدابير سير تزامنا مع إقامة عرض عسكري لمناسبة عيد الاستقلال... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
19-11-2021
|
06:48
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صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي -شعبة العـلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:
لمناسبة عيد الاستقلال سيقام عرض عسكري يوم الاثنين في 22-11-2021، في جادة نديم الحكيم / اليرزة، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 20,00 من تاريخ 21-11-2021 وحتى انتهاء الاحتفال في اليوم التالي، على جانبي الطريق الممتدة من الصياد حتى الجمهور – مفرق كاليري متى.
منع مرور الشاحنات ومركبات البيك اب اعتباراً من الساعة 00.5 من تاريخ 22-11-2021 وحتى انتهاء الاحتفال، على:
- الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد، بالاتجاهين.
- الطريق الدولية المتجهة من البقاع نحو بيروت.
- الطريق الممتدة من مرفأ بيروت باتجاه أوتوستراد الرئيس اميل لحّود.
لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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