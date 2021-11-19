سنحتفل على رغم كل شيء

أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الـ 78 للاستقلال، لذلك تعمد بعض البلديات الى تحضير الأجواء العامة لمظاهر الاحتفال من تعليق اعلام ولافتات وصور وغيرها من التفاصيل التي من شأنها ان تدفع المواطن إلى التفكير بشكل واسع بفرح المناسبة لكي يستطيع تخطي أزماته الحالية.وفي هذا السياق قال رئيس احدى البلديات في ضواحي بيروت لـ "لبنان 24" أن " ما نقوم به هو واجب وطني ولا يكلفنا أي ليرة اضافية، اذ ان كل عناصر الزينة، ان صح التعبير، موجودة من السنوات السابقة ولا داع لشراء اي مستلزمات جديدة، كما أن الموظف يعمل بطريقة مستمرة، وبالتالي أدعو كل البلديات إلى عدم الإستسلام للأزمة وللعمل قدر المستطاع لتأمين جوّ مريح للمواطن.