دعوة للاعلاميين لتغطية احتفال الاستقلال في وزارة الدفاع

دعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه الاعلاميين المعنيين لتغطية وقائع الاحتفال لمناسبة عيد الاستقلال في وزارة الدفاع الوطني، الحضور وفقا لما يأتي:

- التوقيت: قبل الساعة السادسة.

- المسلك: طريق الشام- مستديرة تمثال فخر الدين وصولا إلى محطة المحروقات العسكرية مقابل كنيسة القديسة تيريز.